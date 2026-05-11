Ausblick: Bien Sparebank ASA Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bien Sparebank ASA Registered wird sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren 1,92 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 55,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 38,4 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 85,8 Millionen NOK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 10,80 NOK, gegenüber 10,82 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 163,1 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 375,9 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at