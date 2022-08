Ausblick: Big 5 Sporting Goods zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Big 5 Sporting Goods wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,460 USD. Dies würde einer Verringerung von 71,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Big 5 Sporting Goods 1,63 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Big 5 Sporting Goods in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 265,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 326,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 2,41 USD, gegenüber 4,61 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,16 Milliarden USD generiert wurden.

