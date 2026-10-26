Ausblick: BigBearai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BigBearai wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,050 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 29,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 9,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,263 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,820 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 112,9 Millionen USD, gegenüber 127,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at