Ausblick: BigCommerce legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BigCommerce lässt sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BigCommerce die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,046 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BigCommerce -0,100 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BigCommerce in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 81,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 72,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,035 USD, gegenüber -1,910 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 306,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 279,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at