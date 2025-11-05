BigCommerce Holdings Aktie

BigCommerce Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P9T5 / ISIN: US08975P1084

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: BigCommerce legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BigCommerce präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,019 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,090 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 86,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 83,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,207 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,350 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 343,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 332,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

