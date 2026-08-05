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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: BigCommerce mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BigCommerce wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,043 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll BigCommerce nach den Prognosen von 7 Analysten 85,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,434 USD je Aktie, gegenüber -0,240 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 354,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 342,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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