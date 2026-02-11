BigCommerce Holdings Aktie
WKN DE: A2P9T5 / ISIN: US08975P1084
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: BigCommerce stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BigCommerce wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,069 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BigCommerce -0,030 USD je Aktie verloren.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent auf 90,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 87,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,263 USD im Vergleich zu -0,350 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 343,3 Millionen USD, gegenüber 332,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BigCommerce Holdings Inc Registered Shs Series -1-
|
11.02.26
|Ausblick: BigCommerce stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: BigCommerce öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: BigCommerce legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: BigCommerce präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)