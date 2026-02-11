Ausblick: BigCommerce stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BigCommerce wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,069 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BigCommerce -0,030 USD je Aktie verloren.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent auf 90,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 87,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,263 USD im Vergleich zu -0,350 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 343,3 Millionen USD, gegenüber 332,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at