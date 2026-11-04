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WKN DE: A2P9T5 / ISIN: US08975P1084

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: BigCommerce zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BigCommerce wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,035 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 83,3 Millionen USD gegenüber 86,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,317 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,240 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 339,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 342,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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