Bikaji Foods International Aktie

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WKN DE: A3D19N / ISIN: INE00E101023

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Bikaji Foods International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bikaji Foods International präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,50 INR. Im Vorjahresquartal waren 2,39 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Bikaji Foods International im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 7,30 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 11,91 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 12,84 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,31 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 34,41 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 29,38 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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