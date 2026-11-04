Bikaji Foods International Aktie

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WKN DE: A3D19N / ISIN: INE00E101023

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Bikaji Foods International legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bikaji Foods International gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,01 INR. Dies würde einer Verringerung von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bikaji Foods International 3,18 INR je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bikaji Foods International in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,73 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 9,28 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 8,30 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 12,74 INR je Aktie, gegenüber 10,31 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 34,35 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 29,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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