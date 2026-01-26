Ausblick: Bikaji Foods International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bikaji Foods International wird am 27.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,52 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,11 Prozent auf 7,87 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,51 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 8,02 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,30 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 25,55 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at