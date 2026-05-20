Ausblick: Bikaji Foods International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bikaji Foods International wird am 21.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen, dass Bikaji Foods International für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,33 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,78 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 13,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,96 Milliarden INR gegenüber 6,14 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 11,38 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 8,02 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 29,67 Milliarden INR, gegenüber 25,55 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at