Ausblick: Bilia Registered A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bilia Registered A präsentiert in der am 09.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 4,90 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bilia Registered A ein EPS von 4,64 SEK je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 9,56 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 14,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,38 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von 17,30 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 12,20 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 36,44 Milliarden SEK, gegenüber 30,17 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at