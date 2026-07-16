Bilia Ab Registered a Aktie
WKN DE: A2DS4F / ISIN: SE0009921588
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16.07.2026 07:01:06
Ausblick: Bilia Registered A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bilia Registered A präsentiert am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,42 SEK gegenüber 2,08 SEK im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Bilia Registered A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 10,91 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,55 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 3,45 Prozent gesteigert.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,47 SEK, gegenüber 8,22 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 41,27 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 40,41 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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