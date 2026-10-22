Ausblick: Bilia Registered A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bilia Registered A präsentiert am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,25 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 8,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bilia Registered A 2,07 SEK je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bilia Registered A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 10,20 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 9,72 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,79 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 8,22 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 41,53 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 40,41 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at