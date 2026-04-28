Bilia Ab Registered a Aktie
WKN DE: A2DS4F / ISIN: SE0009921588
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Bilia Registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bilia Registered A wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,02 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,61 SEK erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Bilia Registered A nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 9,83 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,94 Milliarden SEK umgesetzt worden.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,07 SEK, gegenüber 8,22 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 41,15 Milliarden SEK im Vergleich zu 40,41 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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