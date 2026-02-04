Bilia Ab Registered a Aktie
WKN DE: A2DS4F / ISIN: SE0009921588
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Bilia Registered A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bilia Registered A stellt am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,60 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bilia Registered A 2,10 SEK je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 10,88 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 6,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bilia Registered A einen Umsatz von 10,23 Milliarden SEK eingefahren.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,72 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 7,19 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 41,10 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 39,15 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bilia Ab Registered Shs -A-
|
04.02.26
|Ausblick: Bilia Registered A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Bilia Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Bilia Registered A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Bilia Registered A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)