Ausblick: Bilia Registered A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bilia Registered A stellt am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,60 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bilia Registered A 2,10 SEK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 10,88 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 6,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bilia Registered A einen Umsatz von 10,23 Milliarden SEK eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,72 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 7,19 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 41,10 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 39,15 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at