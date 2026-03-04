Ausblick: Bilibili gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bilibili wird am 05.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 HKD gegenüber 0,230 HKD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,98 Milliarden HKD gegenüber 8,36 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 33 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,34 HKD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -3,510 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 37 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 33,28 Milliarden HKD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 29,09 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at