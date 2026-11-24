Bilibili Aktie
WKN DE: A2QRS0 / ISIN: KYG1098A1013
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24.11.2026 07:01:06
Ausblick: Bilibili stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bilibili gibt am 24.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,09 HKD. Dies würde einem Zuwachs von 69,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bilibili 1,23 HKD je Aktie vermeldete.
17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,94 Prozent auf 9,65 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,40 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 26 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,94 HKD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,09 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 34 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,33 Milliarden HKD umgesetzt werden sollen, gegenüber 32,91 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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