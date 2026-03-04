Ausblick: Bilibili stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bilibili äußert sich am 05.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,80 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bilibili 0,030 USD je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 16 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 8,14 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 1,08 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 34 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,75 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,450 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 38 Analysten durchschnittlich auf 30,19 Milliarden CNY, gegenüber 3,73 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at