Bilibili Aktie
WKN DE: A2JG7L / ISIN: US0900401060
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26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bilibili stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bilibili wird am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bilibili im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,51 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 USD je Aktie gewesen.
Basierend auf den Einschätzungen von 16 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 7,93 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,01 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 32 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,09 CNY je Aktie, gegenüber 0,400 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 37 Analysten durchschnittlich auf 33,08 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 4,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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