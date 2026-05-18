Ausblick: Bilibili vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bilibili wird sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,32 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,020 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Bilibili soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,51 Milliarden HKD abgeschlossen haben – davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,49 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 30 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,11 HKD aus. Im Vorjahr waren 3,09 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 37 Analysten im Durchschnitt 37,80 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 32,91 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at