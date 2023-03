Ausblick: Bilibili veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bilibili präsentiert in der am 02.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -4,009 HKD. Dies würde einen Gewinn von 23,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Bilibili -5,219 HKD je Aktie vermeldete.

20 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 7,05 Milliarden HKD – das würde einem Abschlag von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,15 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 41 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -20,002 HKD, gegenüber -17,833 HKD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 45 Analysten im Durchschnitt 24,82 Milliarden HKD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 23,97 Milliarden HKD generiert worden waren.

