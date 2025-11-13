Ausblick: Bilibili zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bilibili lädt am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 HKD gegenüber -0,210 HKD im Vorjahresquartal.

Bilibili soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,34 Milliarden HKD abgeschlossen haben – davon gehen 20 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,95 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

31 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,91 HKD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -3,510 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 42 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 32,89 Milliarden HKD, gegenüber 29,09 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at