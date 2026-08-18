Ausblick: BILL gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BILL wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

23 Analysten schätzen, dass BILL für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,708 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 22 Analysten einen Zuwachs von 12,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 430,6 Millionen USD gegenüber 383,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,65 USD, gegenüber 0,230 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt 1,65 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,46 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at