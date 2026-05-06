Ausblick: BILL stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BILL wird sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,553 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BILL -0,110 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 22 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 403,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 12,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BILL einen Umsatz von 358,2 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,39 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,230 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,64 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,46 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at