Ausblick: BILL zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BILL wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

23 Analysten schätzen, dass BILL für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,560 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 22 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,27 Prozent auf 399,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 362,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,23 USD, gegenüber 0,230 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 1,61 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,46 Milliarden USD generiert wurden.

