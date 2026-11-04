Ausblick: BILL zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BILL wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 22 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,978 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BILL -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll BILL im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 438,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 395,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,84 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,77 USD je Aktie, gegenüber -0,110 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 1,83 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net