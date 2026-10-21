Billerud ABshs Aktie

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WKN: 807435 / ISIN: SE0000862997

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Billerud A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Billerud A wird am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,614 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Billerud A einen Verlust von -0,250 SEK je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Billerud A nach den Prognosen von 10 Analysten 9,99 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,87 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,02 SEK, gegenüber 2,86 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 39,76 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 40,52 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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