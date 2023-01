Ausblick: Billerud A legt Quartalsergebnis vor

Billerud A lässt sich am 27.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Billerud A die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,14 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Billerud A 2,24 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 80,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 12,08 Milliarden SEK gegenüber 6,69 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 20,66 SEK, gegenüber 7,48 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 42,61 Milliarden SEK im Vergleich zu 26,21 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at