Billerud ABshs Aktie

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WKN: 807435 / ISIN: SE0000862997

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Billerud A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Billerud A wird am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,372 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Billerud A noch 1,67 SEK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 16,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 9,46 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 11,27 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,14 SEK, gegenüber 2,86 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 38,71 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 40,52 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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