Billerud ABshs Aktie
WKN: 807435 / ISIN: SE0000862997
|
29.01.2026 07:01:06
Ausblick: Billerud A präsentiert Quartalsergebnisse
Billerud A lässt sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Billerud A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,828 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,24 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 12,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,98 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,43 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,39 SEK, gegenüber 7,02 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 41,23 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 43,44 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Billerud ABshs
|
29.01.26
|Ausblick: Billerud A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Billerud A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Billerud A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Billerud A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Billerud ABshs
Aktien in diesem Artikel
|Billerud ABshs
|6,80
|-17,39%