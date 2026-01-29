Billerud ABshs Aktie

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Billerud A präsentiert Quartalsergebnisse

Billerud A lässt sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Billerud A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,828 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,24 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 12,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,98 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,43 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,39 SEK, gegenüber 7,02 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 41,23 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 43,44 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

