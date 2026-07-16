Ausblick: Billerud A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Billerud A wird am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,688 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,220 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Billerud A mit einem Umsatz von insgesamt 9,84 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,17 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 3,33 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,438 SEK, gegenüber 2,86 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 39,19 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 40,52 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at