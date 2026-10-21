BillerudKorsnas AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs Aktie
ISIN: US09006V1061
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: BillerudKorsnas Un stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
BillerudKorsnas Un wird am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass BillerudKorsnas Un im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,121 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,050 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,00 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,201 USD, gegenüber 0,580 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 4,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,13 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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