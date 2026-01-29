Ausblick: BillerudKorsnas Un stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BillerudKorsnas Un wird am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,192 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,19 Prozent auf 1,09 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte BillerudKorsnas Un noch 1,06 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,778 USD im Vergleich zu 1,33 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 4,51 Milliarden USD, gegenüber 4,11 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at