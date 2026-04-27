BillerudKorsnas AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs Aktie
ISIN: US09006V1061
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: BillerudKorsnas Un verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BillerudKorsnas Un veröffentlicht am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass BillerudKorsnas Un für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,071 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,02 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,679 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,580 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,14 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,13 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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