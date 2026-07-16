BillerudKorsnas AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs Aktie
ISIN: US09006V1061
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16.07.2026 07:01:06
Ausblick: BillerudKorsnas Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
BillerudKorsnas Un wird am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,140 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BillerudKorsnas Un in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,04 Milliarden USD im Vergleich zu 1,05 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,580 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,13 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,13 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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