BillionToOn a Aktie
WKN DE: A41SD0 / ISIN: US0901681058
08.12.2025 07:01:06
Ausblick: BillionToOne A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
BillionToOne A wird am 09.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,330 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 82,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 115,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,042 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,930 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 288,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 152,6 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
