Ausblick: BillionToOne A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BillionToOne A öffnet am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,060 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BillionToOne A -0,260 USD je Aktie verloren.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 87,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 93,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,107 USD im Vergleich zu -0,930 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 296,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 152,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at