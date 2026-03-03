BillionToOn a Aktie
WKN DE: A41SD0 / ISIN: US0901681058
03.03.2026 07:01:06
Ausblick: BillionToOne A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BillionToOne A öffnet am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,060 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BillionToOne A -0,260 USD je Aktie verloren.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 87,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 93,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,107 USD im Vergleich zu -0,930 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 296,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 152,6 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
