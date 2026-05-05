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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: BillionToOne A präsentiert Quartalsergebnisse

BillionToOne A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,031 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,090 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 64,76 Prozent auf 97,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BillionToOne A noch 59,0 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,474 USD je Aktie, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 437,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 305,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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