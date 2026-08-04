Ausblick: BillionToOne A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BillionToOne A wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,183 USD aus. Im letzten Jahr hatte BillionToOne A einen Verlust von -0,010 USD je Aktie eingefahren.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 109,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 64,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,979 USD je Aktie, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 456,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 305,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at