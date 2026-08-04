BillionToOn a Aktie
WKN DE: A41SD0 / ISIN: US0901681058
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: BillionToOne A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BillionToOne A wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,183 USD aus. Im letzten Jahr hatte BillionToOne A einen Verlust von -0,010 USD je Aktie eingefahren.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 109,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 64,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,979 USD je Aktie, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 456,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 305,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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