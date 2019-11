Ausblick: Bim Birlesik Magazalar gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bim Birlesik Magazalar wird am 11.11.2019 das Zahlenwerk zum am 30.09.2019 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,917 TRY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,604 TRY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 35,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,46 Milliarden TRY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 11,43 Milliarden TRY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,27 TRY im Vergleich zu 2,08 TRY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 40,96 Milliarden TRY, gegenüber 32,32 Milliarden TRY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at