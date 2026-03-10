Ausblick: Bim Birlesik Magazalar präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bim Birlesik Magazalar wird am 11.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 8,97 TRY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 7,94 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Bim Birlesik Magazalar im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 187,33 Milliarden TRY abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 152,11 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren, um 23,16 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 32,70 TRY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 31,15 TRY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 712,15 Milliarden TRY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 519,57 Milliarden TRY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at