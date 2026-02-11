Ausblick: Bio-Rad Laboratories B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bio-Rad Laboratories B stellt am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -25,570 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,07 Prozent auf 688,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Bio-Rad Laboratories B noch 667,5 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,10 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -65,360 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 2,58 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at