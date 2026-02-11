Bio-Rad Laboratorie b Aktie

WKN: 862449 / ISIN: US0905721082

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Bio-Rad Laboratories B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bio-Rad Laboratories B stellt am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -25,570 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,07 Prozent auf 688,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Bio-Rad Laboratories B noch 667,5 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,10 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -65,360 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 2,58 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
