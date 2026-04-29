Bio-Rad Laboratorie b Aktie

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WKN: 862449 / ISIN: US0905721082

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Bio-Rad Laboratories B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bio-Rad Laboratories B präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,01 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bio-Rad Laboratories B noch 2,29 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Bio-Rad Laboratories B 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 591,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bio-Rad Laboratories B 585,4 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,35 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 27,85 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 2,63 Milliarden USD, gegenüber 2,58 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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