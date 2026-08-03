Bio-Rad Laboratories Aktie
WKN: 865406 / ISIN: US0905722072
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bio-Rad Laboratories gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Bio-Rad Laboratories veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bio-Rad Laboratories im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 11,67 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bio-Rad Laboratories in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 624,0 Millionen USD im Vergleich zu 651,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,04 USD im Vergleich zu 27,85 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 2,58 Milliarden USD, gegenüber 2,58 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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