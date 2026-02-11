Bio-Rad Laboratories Aktie
Ausblick: Bio-Rad Laboratories präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bio-Rad Laboratories stellt am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,71 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bio-Rad Laboratories -25,570 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Bio-Rad Laboratories 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 688,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bio-Rad Laboratories 667,5 Millionen USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,12 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -65,360 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 2,58 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
