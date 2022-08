Ausblick: Bio-Techne stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bio-Techne präsentiert in der am 04.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,87 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 10,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 286,7 Millionen USD gegenüber 259,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,92 USD, gegenüber 6,75 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 931,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at