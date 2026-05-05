Bio-Techne Aktie
WKN DE: A12ENG / ISIN: US09073M1045
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Bio-Techne stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bio-Techne wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,535 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,03 Prozent auf 316,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 316,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,98 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,460 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,22 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,22 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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