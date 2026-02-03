Bio-Techne Aktie

Bio-Techne für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12ENG / ISIN: US09073M1045

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Bio-Techne veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bio-Techne stellt am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

14 Analysten schätzen, dass Bio-Techne für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,434 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 290,5 Millionen USD – ein Minus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bio-Techne 297,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,460 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 1,22 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

